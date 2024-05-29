В Днепре предоставляют государственную помощь на детей: как и где оформить

В Днепре семьи с детьми могут получить государственную социальную помощь.

Для днепрян с детьми доступно 15 видов социальной помощи и компенсаций: денежная компенсация стоимости одноразовой натуральной помощи «Упаковка малыша»; государственная социальная помощь по беременности и родам женщинам (неработающим); возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком до 3-х лет «муниципальная няня»; государственная социальная помощь при усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена ​​опека или забота; на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Как получить социальную помощь

Следует обратиться в управление социальной защиты населения за фактическим местожительством или по месту регистрации.

Адреса управлений социальной защиты населения в Днепре:

Центральное управление социальной защиты ДМР:

Соборный район Адрес: просп. Героев, 40, (097) 385 60 19; Адрес: ул. Левко Лукьяненко, 39/41, (068) 206 53 55.

Шевченковский район Адрес: просп. Богдана Хмельницкого, 116-А, (066) 482 31 49;

Центральный район: Адрес: ул. Владимира Антоновича, 30/32, (095) 192 96 81.

Правобережное управление социальной защиты населения ДМР:

Новокодакский район Адрес: ул. Трудовая, 1-А, (063) 343 48 04;

Чечеловский район: Адрес: ул. Национальной Гвардии, 5, (063) 343 47 25.

Левобережное управление социальной защиты населения ДМР:

Индустриальный район, Амур-Нижнеднепровский район: Адрес: просп. Слобожанский, 8 (Прозрачный офис), (067) 353 41 89;

Самарский район: Адрес: ул. 20-летия Победы, 51, (066) 717 67 04.

Какие документы нужны для получения социальной помощи

паспорт;

идентификационный код заявителя;

свидетельство о рождении ребенка.

По словам начальницы отдела приема граждан по вопросам предоставления всех видов социальной помощи и компенсаций Новокодацкого района Правобережного управления социальной защиты населения Наталии Прокопенко, сейчас в Днепре государственную социальную помощь на детей получают более 29 тысяч человек.

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