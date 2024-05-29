В Днепре предоставляют государственную помощь на детей: как и где оформить

Для днепрян с детьми доступно 15 видов социальной помощи и компенсаций: денежная компенсация стоимости одноразовой натуральной помощи «Упаковка малыша»; государственная социальная помощь по беременности и родам женщинам (неработающим); возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком до 3-х лет «муниципальная няня»; государственная социальная помощь при усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена опека или забота; на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Как получить социальную помощь
Следует обратиться в управление социальной защиты населения за фактическим местожительством или по месту регистрации.
Адреса управлений социальной защиты населения в Днепре:
Соборный район Адрес: просп. Героев, 40, (097) 385 60 19; Адрес: ул. Левко Лукьяненко, 39/41, (068) 206 53 55.
Шевченковский район Адрес: просп. Богдана Хмельницкого, 116-А, (066) 482 31 49;
Центральный район: Адрес: ул. Владимира Антоновича, 30/32, (095) 192 96 81.
Новокодакский район Адрес: ул. Трудовая, 1-А, (063) 343 48 04;
Чечеловский район: Адрес: ул. Национальной Гвардии, 5, (063) 343 47 25.
Индустриальный район, Амур-Нижнеднепровский район: Адрес: просп. Слобожанский, 8 (Прозрачный офис), (067) 353 41 89;
Самарский район: Адрес: ул. 20-летия Победы, 51, (066) 717 67 04.
Какие документы нужны для получения социальной помощи
По словам начальницы отдела приема граждан по вопросам предоставления всех видов социальной помощи и компенсаций Новокодацкого района Правобережного управления социальной защиты населения Наталии Прокопенко, сейчас в Днепре государственную социальную помощь на детей получают более 29 тысяч человек.
Читайте также:
Автор:
В Ботаническом саду в Днепре цветет хурма.
В Днепре на три месяца перекроют улицу Владимира Мономаха.
Днепровский городской совет сообщает жителям Днепра об изменениях в работе…
На одной из улиц Днепра возникло возгорание в квартире.
В Ботаническом саду в Днепре цветет хурма.
В Днепропетровской области будут судить женщину за совершение сексуального насилия над своим 8-летним сыном и изготовление порнографии с его участием.
Выяснилось, когда мужчинам со статусом "ограниченно годен" нужно пройти перекомиссию и сколько времени на это дается.
В Новомосковске мужчина отравился речной рыбой домашнего приготовления.
В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел странный инцидент.
В Апостоловом Криворожского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя автомобиля "Skoda" и девятилетнего ребенка, который ехал на велосипеде.
В Днепре на три месяца перекроют улицу Владимира Мономаха.
Сотрудников ГСЧС вызвали на одну из улиц Кривого Рога для спасения котенка.
Днепровский городской совет сообщает жителям Днепра об изменениях в работе общественного транспорта 29 мая.
В Днепропетровской области судили мужчину, который официально отказался от мобилизации после того, как получил повестку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!