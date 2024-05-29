На Днепропетровщине автомобиль сбил 9-летнего ребенка, который ехал на велосипеде

Об этом сообщают местные СМИ.
В публикации отмечено, что событие произошло на улице Музыкальной.
21-летний водитель и 9-летний велосипедист ехали в одном и том же направлении, после чего ребенок начал смещаться левее и столкнулся с автомобилем. Отмечается, что мальчик ударился головой о правый угол автомобиля.
На фотографиях к публикации видна лужа крови у велосипеда.
По предварительной информации, ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением и раной на голове.
Детали ситуации и то, как повел себя водитель, пока не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге пенсионерка упала в яму, которую разрыли коммунальщики.
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