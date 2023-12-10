Дніпрянин намагався перейти держкордон за підробленою довідкою

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.
На пункті пропуску «Дякове» 49-річний житель Дніпра надав інспектору нотаріально засвідчену копію пенсійного посвідчення інваліда ІІ групи своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії.
Під час перевірки документа прикордонники виявили ознаки підробки.
Співробітники ДПСУ направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”.
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