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Дніпрянин намагався перейти держкордон за підробленою довідкою

Сьогодні 18:25
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Прикордонна служба затримала 49-річного дніпрянина, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами.

Новости Днепра про Дніпрянин намагався перейти держкордон за підробленою довідкою

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

На пункті пропуску «Дякове» 49-річний житель Дніпра надав інспектору нотаріально засвідчену копію пенсійного посвідчення інваліда ІІ групи своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії.

Під час перевірки документа прикордонники виявили ознаки підробки.

Співробітники ДПСУ направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”.

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Новости Днепра про Дніпрянин намагався перейти держкордон за підробленою довідкоюУкраїнська

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