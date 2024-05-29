В Кривом Роге спасатели снимали кота с 9 этажа жилого дома

Про це повідомили місцеві ЗМІ та поділилися фотографіями чорнявого котика, який сидить на козирку балкону дев’ятого поверху.
Событие произошло на улице Героев Мариуполя, на место вызвали сотрудников спасательной службы.
Спасатели сняли пушистика и передали владельцам.
К счастью, четырехлапый не пострадал, только немного испугался.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге спасатели снимали с дерева 17-летнего юношу, который полез за котом и застрял.
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