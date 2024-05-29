В Кривом Роге сын разрыл могилу отца, потому что тот ему приснился и попросил принести духи

В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел странный инцидент.

На днях на Западном кладбище в Кривом Роге кто-то разрыл одну из свежих могил. Сначала криворожцы предположили, что это сделали вандалы, но впоследствии выяснилось, что место захоронения изуродовал сын умершего, пишут местные СМИ.

Житель города утверждает, что ему приснился покойный родственник, который просил принести парфюм. Тогда он раскопал могилу отца, чтобы исполнить его желание. Гроб назад не закапывал, считал, что на папу давит земля.

Криворожцы удивлены поступком горожанина, но не осуждают его, отмечая, что потеря отца повлияла на психологическое состояние мужчины. Якобы принеся умершему родственнику духи, он почувствовал себя лучше, ведь выполнил просьбу самого родного человека.

В то же время криворожцы отмечают, что мужчина мог бы подарить духи кому-нибудь из знакомых.

В таких случаях нужно просто кому-то отдать, или если кто-то умер – похитить в гроб, и этот покойник передаст отцу духи. Но не раскапывать могилу, – комментируют случай горожане.

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