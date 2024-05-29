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На Днепропетровщине мужчина заболел ботулизмом после того, как съел рыбу

Сегодня 11:45
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В Новомосковске мужчина отравился речной рыбой домашнего приготовления.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина заболел ботулизмом после того, как съел рыбу

Об этом рассказал глава ДОР Николай Лукашук в публикации об эпидемической ситуации в Днепропетровской области.

Также добавил, что в области на прошлой неделе выявили 7 случаев заболевания коклюшем и 110 острых кишечных инфекций. Относительно заболеваний коронавирусом и ОРВИ председатель Днепропетровского областного совета сообщил, что количество больных уменьшилось.

Что такое ботулизм и почему он опасен?

Ботулизм является острым пищевым отравлением, которое может привести к тяжелым последствиям: головокружение, тошнота, поражение мышц шеи и конечностей, нарушение зрения, проблема с дыханием. Последний симптом влечет за собой дыхательную недостаточность, что в большинстве случаев становится причиной смерти при заболевании ботулизмом.

Опасным ботулизмом является также потому, что симптомы появляются постепенно, что может создать иллюзию несерьезности болезни. Именно поэтому при малейшем подозрении на это заболевание рекомендуется немедленное обращение к врачу. Независимо от тяжести болезни обязательна госпитализация.

Как уберечь себя и свою семью от ботулизма?

Избегайте употребления в пищу рыбных и мясных продуктов или консервов домашнего производства в случае, если вы не уверены, что их хранили или транспортировали должным образом, или если сомневаетесь в их качестве.

Помните, что ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу.

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