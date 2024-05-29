У Дніпрі помітили людину в костюмі пошитому з пакетів АТБ (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили людину-пакет.

Давид Ігнатов, блогер відомий своїми епатажними перфомансами, знову намагався дивувати жителів Дніпра. Цього разу він змінив свій костюм, зроблений з клітчастих баулів, на піжаму пошиту з пакетів АТБ.

Пранкер завітав до одного з АТБ у своєму новому костюмі, чим здивував покупців. Люди згодом впізнали Давида та почали з ним фотографуватися. Після цього блогер зробив покупки та розрахувався на касі.

Для довідки: Давид Ігнатов більш відомий як Давід Пранк – дніпровський блогер-пранкер. 22-річний хлопець, який працює барбером, почав знімати ролики декілька років тому. За цей час він встиг перевтілитися в кущ, арабського шейха та жартівливо підпалити друга.

Нагадаємо, раніше ми писали про хлопця, який ходив по центру міста у черевиках-стільцях.

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