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У Дніпрі помітили людину в костюмі пошитому з пакетів АТБ (ВІДЕО)

Сьогодні 13:03
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У Дніпрі помітили людину-пакет.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили людину в костюмі пошитому з пакетів АТБ (ВІДЕО)

Давид Ігнатов, блогер відомий своїми епатажними перфомансами, знову намагався дивувати жителів Дніпра. Цього разу він змінив свій костюм, зроблений з клітчастих баулів, на піжаму пошиту з пакетів АТБ. 

Пранкер завітав до одного з АТБ у своєму новому костюмі, чим здивував покупців. Люди згодом впізнали Давида та почали з ним фотографуватися. Після цього блогер зробив покупки та розрахувався на касі.

Для довідки: Давид Ігнатов більш відомий як Давід Пранк – дніпровський блогер-пранкер. 22-річний хлопець, який працює барбером, почав знімати ролики декілька років тому. За цей час він встиг перевтілитися в кущ, арабського шейха та жартівливо підпалити друга. 

Нагадаємо, раніше ми писали про хлопця, який ходив по центру міста у черевиках-стільцях.

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили людину в костюмі пошитому з пакетів АТБ (ВІДЕО)Українська

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