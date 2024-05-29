У Дніпрі надають державну допомогу на дітей: як і де оформити

Загалом для дніпрян з дітьми доступно 15 видів соціальної допомоги та компенсацій: грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»; державна соціальна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам (непрацюючим); відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 3-х років «муніципальна няня»; державна соціальна допомога при усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Як отримати соціальну допомогу
Потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за фактичним місцем проживання або за місцем реєстрації.
Адреси управлінь соціального захисту населення у Дніпрі:
Соборний район: Адреса: просп. Героїв, 40, (097) 385 60 19; Адреса: вул. Левка Лук’яненка, 39/41, (068) 206 53 55.
Шевченківський район: Адреса: просп. Богдана Хмельницького, 116-А, (066) 482 31 49;
Центральний район: Адреса: вул. Володимира Антоновича, 30/32, (095) 192 96 81.
Новокодацький район Адреса: вул. Трудова, 1-А, (063) 343 48 04;
Чечелівський район: Адреса: вул. Національної Гвардії, 5, (063) 343 47 25.
Індустріальний район, Амур-Нижньодніпровський район: Адреса: просп. Слобожанський, 8 (Прозорий офіс), (067) 353 41 89;
Самарський район: Адреса: вул. 20-річчя Перемоги, 51, (066) 717 67 04.
Які документи потрібні для отримання соціальної допомоги
За словами начальниці відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Новокодацького району Правобережного управління соціального захисту населення Наталії Прокопенко, зараз у Дніпрі державну соціальну допомогу на дітей отримують більше ніж 29 тисяч осіб.
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