На Дніпропетровщині понад рік розшукують безвісти зниклу 85-річну бабусю: потрібна допомога

На Дніпропетровщині поліція розшукує 85-річну Лідію Худенко.
23 червня 2022 року бабуся вийшла з дому, що у с. Хуторо-Чаплине Синельниківського району, та до теперішнього часу не повернулась.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: 150 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі темні.
Була одягнена в спідницю, кофту та туфлі чорного кольору.
Якщо ви бачили цю бабусю чи вам відомо, де вона може бути, повідомте, будь ласка, про це за номерами: 096 645 92 91 або «102».
Важлива будь-яка інформація!
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