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  • На Дніпропетровщині понад рік розшукують безвісти зниклу 85-річну бабусю: потрібна допомога

На Дніпропетровщині понад рік розшукують безвісти зниклу 85-річну бабусю: потрібна допомога

Сьогодні 08:02
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад рік розшукують безвісти зниклу 85-річну бабусю: потрібна допомога

На Дніпропетровщині поліція розшукує 85-річну Лідію Худенко.

23 червня 2022 року бабуся вийшла з дому, що у с. Хуторо-Чаплине Синельниківського району, та до теперішнього часу не повернулась.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: 150 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі темні.

Була одягнена в спідницю, кофту та туфлі чорного кольору.

Якщо ви бачили цю бабусю чи вам відомо, де вона може бути, повідомте, будь ласка, про це за номерами: 096 645 92 91 або «102».

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад рік розшукують безвісти зниклу 85-річну бабусю: потрібна допомогаУкраїнська

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