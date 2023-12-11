Синоптики предупредили жителей Днепра об опасности желтого уровня: детали

Пожалуйста, будьте осторожны!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на сегодня, 11 декабря, объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: утром в Днепре и по Днепропетровской области ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Уровень опасности – первый, желтый.

Прогнозируется:

11 декабря: по области: облачная погода. Небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 0-5°С тепла. По городу: Дождь. Небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла.

12 декабря: облачная погода. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-5°С тепла, днем 1-6°С тепла.

13 декабря: облачная погода. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-5°С тепла, днем 2-7°С тепла.

Пожалуйста, берегите себя!

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