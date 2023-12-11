В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции

В воскресенье, 10 декабря, в Днепре на жилом массиве Тополь на улице внезапно умерла женщина.
Горожане вызвали на место медиков и правоохранителей.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что правоохранители осмотрели умершую, на теле следов насильственной смерти не обнаружено. Все обстоятельства будут выяснять следователи.
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