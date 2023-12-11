В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

В воскресенье, 10 декабря, в Днепре на жилом массиве Тополь на улице внезапно умерла женщина.

Горожане вызвали на место медиков и правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что правоохранители осмотрели умершую, на теле следов насильственной смерти не обнаружено. Все обстоятельства будут выяснять следователи.

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