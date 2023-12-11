У Дніпрі на зупинці виявили мертвого чоловіка

Сьогодні, 11 грудня, у Дніпрі на зупинці громадського транспорту на вулиці Мандриківська виявили мертвого чоловіка.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що на місце викликали поліцію. На тілі чоловіка не виявили видимих тілесних ушкоджень. Усі обставини смерті містянина будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Тополя на вулиці раптово померла жінка: коментар поліції.
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Александра Лучка
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