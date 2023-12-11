Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на зупинці виявили мертвого чоловіка

Сьогодні 10:00
просмотров

Усі обставини смерті містянина будуть встановлювати правоохоронці.
Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці виявили мертвого чоловіка

Фото умовне.

Сьогодні, 11 грудня, у Дніпрі на зупинці громадського транспорту на вулиці Мандриківська виявили мертвого чоловіка.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на місце викликали поліцію. На тілі чоловіка не виявили видимих тілесних ушкоджень. Усі обставини смерті містянина будуть встановлювати правоохоронці. 

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці виявили мертвого чоловіка

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Тополя на вулиці раптово померла жінка: коментар поліції.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці виявили мертвого чоловікаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці виявили мертвого чоловікаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мешканцям Дніпра нібито присилають повістки в “Дії”: чи так це
Новини Дніпра
Сьогодні 10:42
Мешканцям Дніпра нібито присилають повістки в “Дії”: чи так це

У мережі деякі російські Telegram-канали поширюють інформацію про те, що…

У Дніпрі на ж/м Тополя на вулиці раптово померла жінка: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Дніпрі на ж/м Тополя на вулиці раптово померла жінка: коментар поліції

Причину смерті будуть встановлювати судмедексперти.

На Дніпропетровщині понад рік розшукують безвісти зниклу 85-річну бабусю: потрібна допомога
Новини Дніпра
Сьогодні 08:02
На Дніпропетровщині понад рік розшукують безвісти зниклу 85-річну бабусю: потрібна допомога

Придивіться уважно до фото!

Мер Дніпра відреагував на підпал народного меморіалу на Перемозі
Новини Дніпра
Вчора 23:05
Мер Дніпра відреагував на підпал народного меморіалу на Перемозі

У неділю, 10 грудня, у Дніпрі біля будинку №118 на…

Наверх