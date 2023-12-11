“Порєшать за сесію”: у Дніпрі фейковий акаунт ДНУ пропонує за гроші вирішити проблеми з навчанням

Як повідомили на офіційній Instagram-сторінці Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, у соцмережах невідомі створили фейковий акаунт ДНУ. Аферисти використовують корпоративну символіку вишу та пропонують “вирішити питання” з сесією.
Власники акаунту, який дуже схожий на офіційну сторінку ДНУ, нібито можуть допомогти з сесією за гроші.
У виші кажуть, що зазначений в оголошеннях телефон ймовірно належить колцентру, а текст написаний російською. Адміністрація університету вже повідомила про це компетентні органи. Студентів же закликають скаржитися на такі акаунти, якщо вони попадаються у стрічці новин.
Зауважимо, що зазвичай виші комунікують українською, а іноді англійською – якщо є в цьому потреба. Також всі номери можна перевірити на офіційному сайті або на сторінках в соцмережах.
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