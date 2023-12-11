“Порєшать за сесію”: у Дніпрі фейковий акаунт ДНУ пропонує за гроші вирішити проблеми з навчанням

У Дніпрі шахраї заради вигоди використовують символіку ДНУ ім. Олеся Гончара.

Як повідомили на офіційній Instagram-сторінці Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, у соцмережах невідомі створили фейковий акаунт ДНУ. Аферисти використовують корпоративну символіку вишу та пропонують “вирішити питання” з сесією.

Власники акаунту, який дуже схожий на офіційну сторінку ДНУ, нібито можуть допомогти з сесією за гроші.

У виші кажуть, що зазначений в оголошеннях телефон ймовірно належить колцентру, а текст написаний російською. Адміністрація університету вже повідомила про це компетентні органи. Студентів же закликають скаржитися на такі акаунти, якщо вони попадаються у стрічці новин.

Зауважимо, що зазвичай виші комунікують українською, а іноді англійською – якщо є в цьому потреба. Також всі номери можна перевірити на офіційному сайті або на сторінках в соцмережах.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: