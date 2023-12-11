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Ожеледиця та ремонтні роботи: як у Дніпрі у понеділок курсує громадський транспорт

Сьогодні 09:32
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Новости Днепра про Ожеледиця та ремонтні роботи: як у Дніпрі у понеділок курсує громадський транспорт

Сьогодні, 11 грудня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту.

Так, у зв’язку з аварійним ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського:

  • трамвайний маршрут №1 не курсує, натомість працює трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ»;
  • також курсує тимчасовий тролейбусний маршрут №1-К («Вокзал – площа Героїв Майдану»).

Незважаючи на ожеледицю, усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 218 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 661 автобус (з них 100 – великої місткості).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі змінили ліміт на кількість пільговиків у маршрутках.

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Новости Днепра про Ожеледиця та ремонтні роботи: як у Дніпрі у понеділок курсує громадський транспортУкраїнська

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