Ожеледиця та ремонтні роботи: як у Дніпрі у понеділок курсує громадський транспорт

Сьогодні, 11 грудня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту.
Так, у зв’язку з аварійним ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського:
Незважаючи на ожеледицю, усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Загалом на маршрути електротранспорту вийде 218 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 661 автобус (з них 100 – великої місткості).
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі змінили ліміт на кількість пільговиків у маршрутках.
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