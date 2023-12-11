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Впав у калюжу і “захрипів”: у Дніпрі перехожого, якому стало зле, витягли з того світу

Сьогодні 10:31
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У Дніпрі чоловік вийшов викинути сміття, але йому раптово стало зле.

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Днями у Дніпрі рятували перехожого, якому стало зле посеред двору. Як розповів медик Віктор Пальчинський, до “швидкої” зателефонували стурбовані люди. Вони розповіли, що поблизу багатоповерхівки в калюжі лежить чоловік. Перехожі зазначили, що він не дихає. 

На місце виїхала бригада інтенсивної терапії, яка відразу почала реанімаційні заходи. 

Розпочинаємо непрямий масаж серця і кличемо на допомогу наших вірних друзів: дефібрилятор, набір для інтубації, апарат ШВЛ, довенний доступ, медикаменти, – розповідає медик.

Через декілька хвилин чоловіка вдалося повернути до життя. На щастя, пройшло не багато часу з моменту зупинки серця, тож містянина успішно реанімували. Як з’ясувалося потім, пацієнт вийшов на вулицю, щоб викинути сміття та подихати свіжим повітрям, але йому раптово стало зле, тому він звалився у калюжу. Якби не небайдужі перехожі, історія закінчилася б трагічно. 

Командні дії бригади стали запорукою успіху – життя врятоване, людина знову може обійняти своїх рідних і близьких. Пацієнт підключений до монітору і негайно доставлений до найближчого лікувального закладу, – розповідає медик. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на житловому масиві Тополя посеред вулиці померла жінка, якій раптово стало зле. Також, що у Дніпрі на зупинці виявили мертвого чоловіка. 

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