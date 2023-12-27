У Дніпрі невідомі погрожували підірвати 10 відділень поліції: чи знайшли копи вибухівку

Особу "мінера" встановлюють.

У вівторок, 26 грудня, невідомий повідомив про замінування 10 відділень поліції у Дніпрі.

Правоохоронці обстежили 10 об’єктів та прилеглі території. На щастя, вибухівку вони не знайшли, інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де були його маленькі діти.

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