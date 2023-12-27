У Дніпрі на Старочумацькій горів продуктовий кіоск: подробиці від ДСНС

Сьогодні вранці на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Старочумацькій Індустріального району міста.
Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що займання виникло всередині продуктового кіоску – горіли обшивка стін та стелі, морозильна камера на площі 4 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
О 07:25 пожежу ліквідували.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині з пожежі врятували 85-річного дідуся.
Читайте також:
Автор:
Будьте обережні!
Світла не буде з 8:00 до 17:00!
У Центрі зайнятості назвали популярні професії, які люди обирають для…
Аферисти намагаються "розвести" людей за допомогою фейкових посилок.