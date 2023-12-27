Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Старочумацькій горів продуктовий кіоск: подробиці від ДСНС

У Дніпрі на Старочумацькій горів продуктовий кіоск: подробиці від ДСНС

Сьогодні 09:30
просмотров

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі на Старочумацькій горів продуктовий кіоск: подробиці від ДСНС

Сьогодні вранці на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Старочумацькій Індустріального району міста.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що займання виникло всередині продуктового кіоску – горіли обшивка стін та стелі, морозильна камера на площі 4 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

О 07:25 пожежу ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині з пожежі врятували 85-річного дідуся. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Старочумацькій горів продуктовий кіоск: подробиці від ДСНСУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

З 27 до 29 грудня у Дніпрі вируватиме небезпечне метеоявище: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
З 27 до 29 грудня у Дніпрі вируватиме небезпечне метеоявище: подробиці

Будьте обережні!

27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме

Світла не буде з 8:00 до 17:00!

Медсестри та кухарі: ТОП найпопулярніших професій для перекваліфікації у Дніпрі та області
Новини Дніпра
Вчора 22:04
Медсестри та кухарі: ТОП найпопулярніших професій для перекваліфікації у Дніпрі та області

У Центрі зайнятості назвали популярні професії, які люди обирають для…

Дніпрян “розводять” за допомогою неіснуючих посилок: як не потрапити на гачок аферистів
новини України
Вчора 20:12
Дніпрян “розводять” за допомогою неіснуючих посилок: як не потрапити на гачок аферистів

Аферисти намагаються "розвести" людей за допомогою фейкових посилок.

Наверх