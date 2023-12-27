У Дніпрі на Старочумацькій горів продуктовий кіоск: подробиці від ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав.

Сьогодні вранці на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Старочумацькій Індустріального району міста.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що займання виникло всередині продуктового кіоску – горіли обшивка стін та стелі, морозильна камера на площі 4 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

О 07:25 пожежу ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині з пожежі врятували 85-річного дідуся.

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