З 27 до 29 грудня у Дніпрі вируватиме небезпечне метеоявище: подробиці

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на період з 27 до 29 грудня оголосили попередження про метеорологічне явище: у Дніпрі та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Прогнозується:

27 грудня: Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 2-7°С, вдень 5-10°С тепла, у місті Дніпро вночі 4-6°С, вдень 7-9°С тепла.

28 грудня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 0-5°С тепла.

29 грудня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

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