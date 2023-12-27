С 27 по 29 декабря в Днепре будет бушевать опасное метеоявление: подробности

Будьте осторожны!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на период с 27 по 29 декабря объявили предупреждение о метеорологическом явлении: в Днепре и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Прогнозируется:

27 декабря: Облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 2-7°С, днем 5-10°С тепла, в городе Днепр ночью 4-6°С, днем 7-9°С тепла.

28 декабря: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 0-5°С тепла.

29 декабря: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 4-9°С тепла.

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