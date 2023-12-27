Сьогодні мав би святкувати свій День народження: на фронті загинув 43-річний солдат із Нікополя

Вічна слава Герою!

17 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Новомихайлівка Донецької області загинув солдат із Нікополя Денис Паршенков. Сьогодні, 27 грудня, він мав би святкувати свій 44-й День народження.

Денис народився та виріс у Нікополі. У мирному житті працював на підприємствах міста. У нього залишилися мати та сестра.

Про це повідомив Олександр Саюк, міський голова Нікополя.

Від імені всієї громади, Нікопольської міської ради та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, – йдеться в повідомленні.

Вічна пам’ять!

Читайте також:

Українська

Автор: