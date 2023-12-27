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Сегодня должен был праздновать свой День рождения: на фронте погиб 43-летний солдат из Никополя

Сегодня 10:00
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Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Сегодня должен был праздновать свой День рождения: на фронте погиб 43-летний солдат из Никополя

17 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания возле н. п. Новомихайловка Донецкой области погиб солдат из Никополя Денис Паршенков. Сегодня, 27 декабря, он должен был праздновать свой 44-й День рождения.

Денис родился и вырос в Никополе. В мирной жизни работал на предприятиях города. У него осталась мать и сестра.

Об этом сообщил Александр Саюк, городской голова Никополя.

От имени всей громады, Никопольского городского совета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, – говорится в сообщении.

Вечная память!

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