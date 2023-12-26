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  • В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где были его маленькие дети

В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где были его маленькие дети

Сегодня 14:28
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Мужчину задержали.

Новости Днепра про В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где были его маленькие дети

Вчера, 25 декабря, около 22:00 в полицию сообщили о том, что мужчина угрожает взорвать гранату в доме. На тот момент в помещении находились дети подозреваемого – двух и четырех лет.

На место сразу выехали спецназовцы КОРД. К счастью, правоохранителям удалось через окно забрать детей из дома, они не пострадали.

Позже спецназовцы разоружили и задержали мужчину. Им оказался местный 27-летний житель. У него изъяли гранату Ф-1.

Во время последующего обыска в помещении обнаружили еще четыре гранаты и дымовые шашки.

Новости Днепра про В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где были его маленькие дети

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полиция устанавливает личность грабителя: нужна ваша помощь.

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