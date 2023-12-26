В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где были его маленькие дети

Вчера, 25 декабря, около 22:00 в полицию сообщили о том, что мужчина угрожает взорвать гранату в доме. На тот момент в помещении находились дети подозреваемого – двух и четырех лет.
На место сразу выехали спецназовцы КОРД. К счастью, правоохранителям удалось через окно забрать детей из дома, они не пострадали.
Позже спецназовцы разоружили и задержали мужчину. Им оказался местный 27-летний житель. У него изъяли гранату Ф-1.
Во время последующего обыска в помещении обнаружили еще четыре гранаты и дымовые шашки.
По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полиция устанавливает личность грабителя: нужна ваша помощь.
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