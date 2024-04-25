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Оторваны руки и ноги: в Днепре на Хмельницкого фура переехала женщину

Сегодня 11:27
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На месте работают следователи по ДТП.

Новости Днепра про Оторваны руки и ноги: в Днепре на Хмельницкого фура переехала женщину

Сегодня, 25 апреля, в Днепре на перекрестке ул. Инженерная и просп. Богдана Хмельницкого произошла ужасная авария — там фура DAF насмерть переехала женщину.

Об этом журналисту dnepr.info сообщили в полиции.

По словам очевидцев, у умершей оторваны руки и ноги.

На месте работают следователи по ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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