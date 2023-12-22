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Нідерланди готують для передачі Україні перші 18 літаків F-16

Сьогодні 15:17
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Перші 18 довгоочікуваних літаків F-16 готують для передачі Україні.

Новости Днепра про Нідерланди готують для передачі Україні перші 18 літаків F-16

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у X (Twitter) повідомив, що уряд його країни вирішив розпочати підготовку до відправлення Україні перших 18 винищувачів F-16. Про це Рютте сказав президенту України під час розмови телефоном 22 грудня. 

Рютте зауважив, що перед відправкою треба виконати низку важливих критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури. 

У серпні Нідерланди разом із Данією пообіцяли передати Україні 61 літак — 42 і 19 відповідно. До літакової коаліції долучилися Норвегія та Бельгія, які планують відправити F-16 з 2025 року.

F-16 важливі для України та значно вплинуть на ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, у Дніпрі вже “приземлявся” перший F-16, але іграшковий. Також про важливість нової авіації для України говорив генерал Валерій Залужний, який попереджав, що російська С400 може діставати до Дніпра. 

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Новости Днепра про Нідерланди готують для передачі Україні перші 18 літаків F-16Українська

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