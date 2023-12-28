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  • “Винищувачі F-16, ймовірно, вже в Україні”: у Повітряних силах ЗСУ зробили заяву

“Винищувачі F-16, ймовірно, вже в Україні”: у Повітряних силах ЗСУ зробили заяву

Сьогодні 08:40
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Днями американське видання Newsweek опублікувало матеріал із припущеннями, що літаки F-16, ймовірно, вже в Україні.

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Як аргумент у статті наводили збиття кількох російських літаків на півдні та сході України, а також знищення ВДК “Новочеркаськ” у Криму.

Цю публікацію пізніше прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що опублікований Newsweek “матеріал висмоктаний з пальця”.

Винищувачі F-16, ймовірно, вже знаходяться в Україні, — Newsweek, з посиланням на джерела в США”. Серйозно?! Для чого тоді я 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, аби розповісти про р@шистський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі? Дайте спокій! Для кого не переконливо, ось посилання на Newsweek, де очевидно, що матеріал висмоктаний з пальця, – написав він. 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Нідерланди тільки готують для передачі Україні перші 18 літаків F-16.

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