“Винищувачі F-16, ймовірно, вже в Україні”: у Повітряних силах ЗСУ зробили заяву

Як аргумент у статті наводили збиття кількох російських літаків на півдні та сході України, а також знищення ВДК “Новочеркаськ” у Криму.
Цю публікацію пізніше прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він наголосив, що опублікований Newsweek “матеріал висмоктаний з пальця”.
Винищувачі F-16, ймовірно, вже знаходяться в Україні, — Newsweek, з посиланням на джерела в США”. Серйозно?! Для чого тоді я 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, аби розповісти про р@шистський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі? Дайте спокій! Для кого не переконливо, ось посилання на Newsweek, де очевидно, що матеріал висмоктаний з пальця, – написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Нідерланди тільки готують для передачі Україні перші 18 літаків F-16.
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