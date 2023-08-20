42 самолета F-16 передадут Украине после тренировки наших пилотов и инженеров, – Зеленский

Основная цель визита – самолеты F-16 для Украины.
Об этом президент сообщил в своих соцсетях.
Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином Премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос – F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее. Также в повестке дня Глобальный саммит мира, – написал он.
Позже Зеленский сообщил, что F-16 будут в украинском небе: 42 самолета передадут нам после тренировки наших пилотов и инженеров.
Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды! – написал президент.
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Александра Лучка
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