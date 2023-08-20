Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: как днепрянам уберечь свое здоровье

Берегите себя!

Сегодня, 20 августа, Землю накроет мощная магнитная буря. Ее оценивают в 5 баллов.

Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Как магнитные бури влияют на человека

Чаще всего их влияние ощущают пожилые люди, владельцы хронических болезней и беременные женщины. Возможны следующие симптомы: головная боль; головокружение; тошнота и рвота; боль в спине и пояснице; ломота костей; повышенное давление; высокая температура; учащенный пульс; бессонница; обострение хронических заболеваний.

Как уберечься от магнитных бурь

Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся:

Откажитесь от фастфуда, жирной, жареной, острой пищи. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, а также зелени. Пейте больше жидкости – не менее 1,5 л в день, в том числе в виде чая и компотов. Откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить. Проводите больше времени на открытом воздухе. Увеличьте физическую активность. Регулярно проветривайте комнату, особенно ночью. Минимизируйте стресс в вашей жизни, если есть возможность, не общайтесь с неприятными людьми. Перед сном примите контрастный душ. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.

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