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Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: как днепрянам уберечь свое здоровье

Сегодня 08:22
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Берегите себя!

Новости Днепра про Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: как днепрянам уберечь свое здоровье

Сегодня, 20 августа, Землю накроет мощная магнитная буря. Ее оценивают в 5 баллов.

Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Как магнитные бури влияют на человека

Чаще всего их влияние ощущают пожилые люди, владельцы хронических болезней и беременные женщины. Возможны следующие симптомы: головная боль; головокружение; тошнота и рвота; боль в спине и пояснице; ломота костей; повышенное давление; высокая температура; учащенный пульс; бессонница; обострение хронических заболеваний.

Как уберечься от магнитных бурь

Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся:

  1. Откажитесь от фастфуда, жирной, жареной, острой пищи. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, а также зелени.
  2. Пейте больше жидкости – не менее 1,5 л в день, в том числе в виде чая и компотов.
  3. Откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить.
  4. Проводите больше времени на открытом воздухе.
  5. Увеличьте физическую активность.
  6. Регулярно проветривайте комнату, особенно ночью.
  7. Минимизируйте стресс в вашей жизни, если есть возможность, не общайтесь с неприятными людьми.
  8. Перед сном примите контрастный душ.
  9. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.

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