Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: как днепрянам уберечь свое здоровье

Сегодня, 20 августа, Землю накроет мощная магнитная буря. Ее оценивают в 5 баллов.
Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.
Как магнитные бури влияют на человека
Чаще всего их влияние ощущают пожилые люди, владельцы хронических болезней и беременные женщины. Возможны следующие симптомы: головная боль; головокружение; тошнота и рвота; боль в спине и пояснице; ломота костей; повышенное давление; высокая температура; учащенный пульс; бессонница; обострение хронических заболеваний.
Как уберечься от магнитных бурь
Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся:
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