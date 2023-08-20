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  • 42 літаки F-16 будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів, – Зеленський

42 літаки F-16 будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів, – Зеленський

Сьогодні 15:42
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Сьогодні, 20 серпня, президент України Володимир Зеленський із першою леді й командою поїхали до Нідерландів.

Новости Днепра про 42 літаки F-16 будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів, - Зеленський

Основна мета візиту – літаки F-16 для України.

Про це президент повідомив у своїх соцмережах.

Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном Премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, – написав він.

Пізніше Зеленський повідомив, що F-16 будуть в українському небі: 42 літаки передадуть нам після тренування наших пілотів та інженерів.

Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок. Дякую, Нідерланди! – написав президент.

Новости Днепра про 42 літаки F-16 будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів, - Зеленський

Володимир Зеленський та Марк Рютте.

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Новости Днепра про 42 літаки F-16 будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів, - ЗеленськийУкраїнська

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