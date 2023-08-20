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  • Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке

Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке

Сегодня 08:59
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Сегодня, 20 августа, в 05:06 на линию "101" сообщили о том, что на улице Янтарной горит квартира в девятиэтажном жилом доме.

Новости Днепра про Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что из окон квартиры на шестом этаже вырывается пламя. Была угроза распространения пожара на балконы верхних этажей.

ГСЧС-ники приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 05:37 и ликвидировали в 5:52.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и балкон жилья, а также повредил балконные конструкции квартир, расположенных на верхних этажах. Общая площадь пожара составила 52 кв. м.

Новости Днепра про Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке

Новости Днепра про Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке

Новости Днепра про Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 13 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине спасатели вытащили мужчину из горящего дома. 

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