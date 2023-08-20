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В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности

Сегодня 10:22
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Берегите себя!

Новости Днепра про В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеорологическом явлении.

Так, с 20 по 22 августа на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 20 августа: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью 18-23°С, днем 31-36°С, по г. Днепр ночью 19-21°С, днем 32-34°С.
  • 21 августа: Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°С, днем 31-36°С.
  • 22 августа: Облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°С, днем 28-33°С.

Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

Новости Днепра про В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности

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