В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеорологическом явлении.
Так, с 20 по 22 августа на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 20 августа, в 05:06 на линию "101" сообщили о…
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре на улице Ветряна АНД района легковой автомобиль перевернулся…
Зонт сегодня не понадобится!
Сегодня, 20 августа, в 05:06 на линию "101" сообщили о том, что на улице Янтарной горит квартира в девятиэтажном жилом доме.
Берегите себя!
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре на улице Ветряна АНД района легковой автомобиль перевернулся и упал в реку.
Сегодня днем российская армия обстреливала Никополь и Марганецкую общину.
На фронте погиб известный актер из города Каменское Днепропетровской области Алексей Хильский.
Сегодня мы писали о ракетном ударе по центру города Чернигова. Журналисты телемарафона заявили, что в городе во время атаки проходила выставка дронов.
Горсовет Днепра внедрил систему электронного бронирования места для захоронения.
Сегодня на проспекте Мира в городе Кривой Рог Днепропетровской области горел грузовик.
Сегодня в центре Чернигова прогремели взрывы, предварительно известно о 5 погибших.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!