В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности

Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

Так, с 20 по 22 августа на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеорологическом явлении.

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре на улице Ветряна АНД района легковой автомобиль перевернулся…

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня, 20 августа, в 05:06 на линию "101" сообщили о…

Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке Сегодня, 20 августа, в 05:06 на линию "101" сообщили о том, что на улице Янтарной горит квартира в девятиэтажном жилом доме. 3 просмотров

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