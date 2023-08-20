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  • У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище: подробиці

У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище: подробиці

Сьогодні 10:22
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Бережіть себе!

Новости Днепра про У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище: подробиці

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне метеорологічне явище.

Так, з 20 до 22 серпня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

  • 20 серпня: Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі 18-23°С, вдень 31-36°С, по м. Дніпро вночі 19-21°С, вдень 32-34°С.
  • 21 серпня: Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 17-22°С, вдень 31-36°С.
  • 22 серпня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.

Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

Новости Днепра про У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище: подробиці

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Новости Днепра про У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище: подробиціУкраїнська

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