Сайт Дніпра
Новини У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище: подробиці
У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище: подробиці
Бережіть себе!
Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне метеорологічне явище.
Так, з 20 до 22 серпня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Прогнозується:
20 серпня: Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі 18-23°С, вдень 31-36°С, по м. Дніпро вночі 19-21°С, вдень 32-34°С.
21 серпня: Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 17-22°С, вдень 31-36°С.
22 серпня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.
Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!
Читайте також:
Українська Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 09:43
Важлива інформація!
Новини Дніпра
Сьогодні 08:59
Сьогодні, 20 серпня, о 05:06 на лінію «101» повідомили про…
Новини Дніпра
Сьогодні 08:22
Бережіть себе!
Новини Дніпра
Вчора 14:57
Сьогодні на проспекті Миру у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області…