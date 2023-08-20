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Погода на 20 августа: в Днепре жарко и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 20 августа: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утром в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 августа: 

  • Если листья на деревьях уже желтые, то осень будет ранней.
  • Утренний туман после восхода солнца быстро рассеивается – к теплу.
  • Сухой день 20 августа предвещал сухую осень, мокрый — мокрую.

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