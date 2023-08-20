Погода на 20 августа: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утром в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 20 августа:
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