Погода на 20 августа: в Днепре жарко и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, утром в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 августа:

Если листья на деревьях уже желтые, то осень будет ранней.

Утренний туман после восхода солнца быстро рассеивается – к теплу.

Сухой день 20 августа предвещал сухую осень, мокрый — мокрую.

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