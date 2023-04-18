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  • Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:51
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Снять дом в Днепре бывает выгоднее, чем арендовать квартиру. В придачу к жилью можно получить место для автомобиля или участок земли для выращивания овощей, а летом устраивать во дворе посиделки на «природе». Вместе с тем, аренда дома может нести с собой дополнительные неудобства – туалет может быть на улице, а во дворе жить злая собака. В арендованных домах, как и квартирах, жильцы должны платить не только плату за пользование помещением, но и оплачивать коммунальные услуги. Журналисты dnepr.info собрали самые дешевые варианты аренды дома в Днепре.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Самый дешевый вариант аренды нашелся в микрорайоне Мирный. Там снять дом обойдется в 3 тыс грн.  В доме две комнаты, сам он 30 кв.м. есть кухня, проведена вода, установлен бойлер, а вот туалет находится на территории двора. Набор мебели в доме самый минимальный, как и ремонт. Разместиться в таком доме смогут максимум 2 человека.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

За 4 тыс грн можно снять дом  в Днепре на улице Казакова. Арендатор получит две комнаты со всеми необходимыми удобствами, автономным отоплением, стиральной машинкой и мебелью. Курить в доме или держать в комнате домашнего питомца – нельзя. Проживать в помещении сможет один человек – тут всего одно спальное место. В помещении сделан минимальный ремонт.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Снять дом неподалеку проспекта Гагарина в Днепре обойдется в 5 тыс грн. За эту сумму можно получить комнату в 28 кв.м, а также необходимые удобства в доме – от стиральной машинки до плиты и ванной. Ремонт в доме был давно, мебель покупали еще за несколько десятков лет до него.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Столько же обойдется снять дом на улице Аптекарская балка. Помещение небольшое – всего 18 кв.м.  Зато в этом случае, в цену уже включены коммунальные услуги. В доме есть вода, бойлер, проведен газ, есть отопление, но туалет находится во дворе. Для утепления помещения на полу лежат ковры. Мебель не очень новая, но зато есть современная техника – от телевизора до микроволновки и стиральной машинки.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Снять дом на улице Тесной в Днепре обойдется в 6 тыс грн. В помещении на 60 кв.м. сделан ремонт и есть относительно новая мебель. Арендатору достанется три комнаты со всеми удобствами – от ванной до туалета.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Аналогичный по площади, но уже за 8 тыс грн в месяц сдают в аренду дом на улице Воронежской. В доме смогут разместиться 6 человек. Проживание возможно с животными. Внешне дом выглядит весьма внушительно, но внутри еще не до конца сделан ремонт.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Столько же обойдется аренда дома в районе улицы Рабочей. Общая площадь помещения 70 кв.м. разместиться там смогут до 4 человек. Берут квартирантов с домашними котами. На территории есть летняя кухня. В доме стараются поддерживать чистоту и его хорошее состояние, но помещению нужен ремонт.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Также 8 тыс грн обойдется снять дом в АНД-районе Днепра. Общая площадь дома – 100 кв.м. В трех комнатах стоят 3 кровати и диван. Готовы сдавать дом владельцам небольших домашних животных. Обстановка в доме весьма необычная – с рисунками на стенах, шторами вместо дверей и сервантами, выпущенными в 1970-х годах.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

Снять дом в переулке Короленко в Днепре можно за 9 тыс грн. За эту сумму собственник жилья предлагает помещение на 65 кв.м с двумя комнатами, где сделан ремонт и стоит новая мебель. Есть вся нужная техника, допускается проживание с животными, а во дворе есть паркоместа на несколько автомобилей.

Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Шторы вместо дверей и кровать на сетке: как выглядит дом за 3 тыс грн в аредну в Днепре (ФОТО)Русский

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