Погода на 26 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром пойдет мелкий дождь, который к полудню должен кончиться. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 26 апреля:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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