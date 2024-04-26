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Погода на 26 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 26 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром пойдет мелкий дождь, который к полудню должен кончиться. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 26 апреля: 

  • Если кукушка громко и протяжно квакает, то скоро будут очень теплые деньки.
  • Если выдавалась звездная ночь, то крестьяне были уверены, что год выдастся щедрым на урожай.
  • Если к этому дню распускался дуб, это примета того, что лето будет погожим и теплым.
  • Идет дождь — первые дни мая будут дождливыми и пасмурными.

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