Наводнения в Днепре: разрушенная тюрьма, затопленный Амур и полтора метра воды у ЦУМа

Из-за длительных дождей в этом году Днепр вышел из берегов, подтопив часть города и области. Явление это для нашего города не редкое, наводнения в Днепре ранее случались регулярно, а иногда бывали просто катастрофическими, не только портили имущество граждан, но и уносили с собой человеческие жизни. Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю наводнений Днепра.

Поселение на горе

Первое крупное наводнение было зафиксировано в 1789 году, когда город только начал строиться. Изначально Днепр планировали строить только на Соборной горе, не спускаясь вниз. В 1789 году вышедшие реки затопили всю нижнюю часть города. При создании генерального плана города архитектор Иван Старов отметил, что наиболее подверженные наводнениям улицы по линии Литейной-Ломаной и Владимира Великого и советовал не сооружать там никаких зданий, считая, что вода не пойдет дальше этих улиц. Но уже следующее наводнение в 1820 году доказало, что это не так. Вышедший из берегов Днепр затопил не только эти улицы, а и несколько кварталов, что находились выше. Во время него была затоплена и почти разрушена тюрьма, торговые ряды в центре, пивоваренный завод, пристань и пострадало более 100 домов.

Подтопления Озерки

Следующее наводнение в Днепре было зафиксировано в 1891 году. За два часа выпало так много осадков, что река вышла из берегов, а в районе ЦУМа вода поднялась более чем на метр. Также была затоплена территория рынка Озерка. Торговцы спасались тем, что вылезли на крыши своих лавок. Жертвами наводнения стали 15 человек. После этого жителей низины переселили на новые места – на территорию между нынешними улицами Исполкомовской и Короленко. Это решило проблему людей – их дома больше не подтапливало, но не решило общегородскую проблему подтоплений из-за дождей и весенних разливов рек.

Левый берег

Когда на левом берегу Днепра появился поселок Амур – он также столкнулся с последствиями обильных осадков и выхода реки из берегов. В 1907 году был залит весь поселок Амур, где проживало около 10 тыс человек.

В центре на лодке

В 1917 году Днепр снова вышел из берегов и по центру города жители не ходили, а перемещались на лодках.

В 1931 году наводнение накрыло часть Украины и Днепр в том числе. Почти вся береговая полоса от улицы Княгини Ольги до парка Шевченко была залита водой, частично подтопило проспект Яворницкого, снова был затоплен поселок Амур.

Последствия ливня

Последнее крупное наводнение Днепр пережил в 1977 году. Тогда город пострадал не от реки, а от ливня. Он продолжался всего 2 часа, но за это время успел затопить нижнюю часть города. На центральных улицах вода поднялась на полтора метра, у моста под водой оказались стоящие на дороге авто. Товар с рынков и магазинов плавал по улицам. По слухам, несколько людей пострадало от стихии, но официальных данных после наводнения никто не опубликовал. После произошедшего часть центральных улиц была перестроена, например, от улицы Резничной, что находится неподалеку от цирка остался всего один дом.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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