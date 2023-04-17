Жители Днепра могут оформить пенсию онлайн с помощью приложения «Дія» (ИНСТРУКЦИЯ)

Для онлайн оформления пенсии не нужно иметь квалифицированную электронную подпись, приложение «Дія» самостоятельно поможет сгенерировать подпись пользователя. Для оформления документов первое что нужно – скачать приложение «Дія» и зарегистрироваться в нем, а также активировать услугу «Дія.Підпис». Сделав это нужно перейти на сайт Пенсионного фонда Украины и из перечня услуг выбрать вкладку «Заявление про назначение пенсии». У каждого украинца на сайте Пенсионного фонда по умолчанию есть свой кабинет.
«Попасть» в него можно нажав кнопку «Вход» и подтвердив свою личность с помощью услуги «Дія.Підпис».
Оказавшись в личном кабинете, пользователь должен выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии», ее можно найти в разделе «Пенсионное обеспечение».
Далее нужно выбрать вкладку «Пенсия по возрасту» и заполнить анкету.
Следующий шаг – прикрепить скан-копии необходимых документов.
Если все сделано правильно – на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости ее можно отредактировать. Если все верно – документ нужно подписать с помощью услуги «Дія.Підпис» и нажать кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
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