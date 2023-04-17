Жители Днепра могут оформить пенсию онлайн с помощью приложения «Дія» (ИНСТРУКЦИЯ)

Чтобы оформить пенсию жителям Днепра не нужно идти в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, достаточно иметь смартфон и установить там приложение «Дія». Алгоритм действий выясняли журналисты dnepr.info.

Для онлайн оформления пенсии не нужно иметь квалифицированную электронную подпись, приложение «Дія» самостоятельно поможет сгенерировать подпись пользователя. Для оформления документов первое что нужно – скачать приложение «Дія» и зарегистрироваться в нем, а также активировать услугу «Дія.Підпис». Сделав это нужно перейти на сайт Пенсионного фонда Украины и из перечня услуг выбрать вкладку «Заявление про назначение пенсии». У каждого украинца на сайте Пенсионного фонда по умолчанию есть свой кабинет.

«Попасть» в него можно нажав кнопку «Вход» и подтвердив свою личность с помощью услуги «Дія.Підпис».

Оказавшись в личном кабинете, пользователь должен выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии», ее можно найти в разделе «Пенсионное обеспечение».

Далее нужно выбрать вкладку «Пенсия по возрасту» и заполнить анкету.

Следующий шаг – прикрепить скан-копии необходимых документов.

Если все сделано правильно – на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости ее можно отредактировать. Если все верно – документ нужно подписать с помощью услуги «Дія.Підпис» и нажать кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

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