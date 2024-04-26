Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре задержан мужчина, который накануне забил до смерти свою жену

Сегодня 17:01
просмотров

Житель Днепра убил свою жену.

Новости Днепра про В Днепре задержан мужчина, который накануне забил до смерти свою жену

Мужчину, подозреваемого в убийстве 41-летней женщины задержали в Днепре.

23 апреля в одном из частных домов в Днепровском районе был обнаружен труп женщины. На теле умершей были кровоподтеки и другие повреждения. На место вызвали стражей порядка, которые выяснили, что к преступлению может быть причастен гражданский мужчина убитой.

Через несколько дней 41-летнего мужчину задержали в Днепре. 26 апреля ему объявили о подозрении.

Жителю Днепра грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре задержан мужчина, который накануне забил до смерти свою женуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре задержан мужчина, который накануне забил до смерти свою женуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре лейтенант требовал с подчиненных 600 тыс. гривен за начисление «боевых»
    Новости Днепра
    Сегодня 17:47
    В Днепре лейтенант требовал с подчиненных 600 тыс. гривен за начисление «боевых»

    В Днепре под суд пойдет военный, требовавший 600 тысяч гривен…

    Как жителям Днепра оформить социальную помощь-пенсию и кому ее точно не назначат
    Новости Днепра
    Сегодня 17:42
    Как жителям Днепра оформить социальную помощь-пенсию и кому ее точно не назначат

    Если у жителя Днепра меньше 15 лет официального трудового стажа…

    В Днепре на Новом мосту большая пробка из-за ДТП (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:49
    В Днепре на Новом мосту большая пробка из-за ДТП (ФОТО)

    В Днепре Новый мост застрял в пробках.

    «Скоро уже будет Пасха»: сравнение цен на яйца в супермаркетах Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 15:27
    «Скоро уже будет Пасха»: сравнение цен на яйца в супермаркетах Днепра

    Уже скоро мы будем отмечать Пасху - в этом году…

    Последние новости

    В Днепре лейтенант требовал с подчиненных 600 тыс. гривен за начисление «боевых»
    В Днепре лейтенант требовал с подчиненных 600 тыс. гривен за начисление «боевых»

    В Днепре под суд пойдет военный, требовавший 600 тысяч гривен за начисление боевых выплат подчиненным.

    Сегодня 17:47
    1
    просмотров
    Как жителям Днепра оформить социальную помощь-пенсию и кому ее точно не назначат
    Как жителям Днепра оформить социальную помощь-пенсию и кому ее точно не назначат

    Если у жителя Днепра меньше 15 лет официального трудового стажа и он достиг пенсионного возраста, то на пенсию он сможет выйти только в 65 лет и сможет получать государственную социальную помощь, а не пенсию.

    Сегодня 17:42
    0
    просмотров
    Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области
    Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области

    Задержали мужчину, подозреваемого в захвате земель у Голубых озер.

    Сегодня 16:25
    2
    просмотров
    В Днепре на Новом мосту большая пробка из-за ДТП (ФОТО)
    В Днепре на Новом мосту большая пробка из-за ДТП (ФОТО)

    В Днепре Новый мост застрял в пробках.

    Сегодня 15:49
    2
    просмотров
    «Скоро уже будет Пасха»: сравнение цен на яйца в супермаркетах Днепра
    «Скоро уже будет Пасха»: сравнение цен на яйца в супермаркетах Днепра

    Уже скоро мы будем отмечать Пасху - в этом году праздник будет 5 мая.

    Сегодня 15:27
    4
    просмотров
    В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)
    В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)

    Сегодня район Подстанции и конец проспекта Науки (Гагарина) считаются одними из самых престижных в Днепре. Тут есть торговый центр, множество магазинов, а транспортная развязка позволяет добраться в любую точку Днепра.

    Сегодня 14:49
    1
    просмотров
    В Днепре и области ощутимо растут цены на горючее и это только начало
    В Днепре и области ощутимо растут цены на горючее и это только начало

    В Днепре и области начали расти цены на бензин.

    Сегодня 14:42
    3
    просмотров
    Как вакцинировать ребенка в Днепре и как действовать, если пропустили прививку БЦЖ
    Как вакцинировать ребенка в Днепре и как действовать, если пропустили прививку БЦЖ

    Важно: в Украине Национальный календарь профилактических прививок предусматривает бесплатную вакцинацию против 10 заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита (свинки), краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

    Сегодня 14:07
    6
    просмотров
    Нардепы отложили голосование за переименование городов и сел Днепропетровской области
    Нардепы отложили голосование за переименование городов и сел Днепропетровской области

    В Раде отложили голосование за переименование городов Днепропетровской области.

    Сегодня 13:52
    3
    просмотров
    Даже без паспорта: в Польше планируют продлить временную защиту для беженцев из Украины
    Даже без паспорта: в Польше планируют продлить временную защиту для беженцев из Украины

    Временную защиту, срок которой должен завершиться 30 июня, планируют продлить для всех украинских беженцев.

    Сегодня 13:08
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх