В Днепре задержан мужчина, который накануне забил до смерти свою жену

Мужчину, подозреваемого в убийстве 41-летней женщины задержали в Днепре.
23 апреля в одном из частных домов в Днепровском районе был обнаружен труп женщины. На теле умершей были кровоподтеки и другие повреждения. На место вызвали стражей порядка, которые выяснили, что к преступлению может быть причастен гражданский мужчина убитой.
Через несколько дней 41-летнего мужчину задержали в Днепре. 26 апреля ему объявили о подозрении.
Жителю Днепра грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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