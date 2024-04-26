В Днепре задержан мужчина, который накануне забил до смерти свою жену

Житель Днепра убил свою жену.

Мужчину, подозреваемого в убийстве 41-летней женщины задержали в Днепре.

23 апреля в одном из частных домов в Днепровском районе был обнаружен труп женщины. На теле умершей были кровоподтеки и другие повреждения. На место вызвали стражей порядка, которые выяснили, что к преступлению может быть причастен гражданский мужчина убитой.

Через несколько дней 41-летнего мужчину задержали в Днепре. 26 апреля ему объявили о подозрении.

Жителю Днепра грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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