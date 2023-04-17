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Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»

Сегодня 14:36
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По традиции в следующее после Пасхи воскресенье жители Днепра и всей Украины идут на кладбище, помянуть умерших родственников и друзей.
Новости Днепра про Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»

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Всю неделю после Пасхи у нас принято называть «Поминальными днями», «Проводами», но на деле же «Проводы» или «Радоница» наступает на 9 день после Священного воскресенья. То есть в этом году – это 25 апреля, вторник. Но по традиции большинство людей посещает кладбища на следующих после Паски выходных – субботу и воскресенье.

По традиции в поминальные дни родные умерших заказывают в церквях молебны об усопших, молятся о их душе, а после – идут на кладбище. Обычно в это время на кладбищах идут активные работы – люди убирают у могилок, красят ограду, ставят цветы, свечи, вешают новые венки. На могилу умершего по традиции принято приносить конфеты, печенье, паски, пироги – это нужно, чтобы взявшие эту еду люди могли помянуть умершего. При этом тот, кто берет себе угощенье с могилы обязан помолиться перед тем, как его есть. Считается, что такие молитвы быстрее достигают «цели». Также обязательно на могилку кладут пасхальное яйцо. Считается, что оно привлечет в дом живых разные блага.

При этом «поминальные» конфеты или пироги можно и не класть на могилку, а раздать нуждающимся, которые есть у любой церкви или у кладбища.

А вот наливать рюмку алкоголя умершему — запрещается церковью. Пить самим за упокой души и есть на кладбище – традиция, пришедшая к нам с языческих времен. Тогда считалось, что таким образом живые делят трапезу с мертвыми и это одним придает уверенности в настоящем, а другим – помогает успокоить дух.  Но как отмечают в церкви, гораздо важнее для умерших не цветы на могилке или «общий обед» а то, что живые молятся о их душе и помнят о них.

Что нельзя делать

Застолье среди кладбища церковь осуждает, ведь кладбище считается святым местом, а распитие алкоголя среди могил – большим грехом.

Помимо того, что церковь не приветствует накрытый стол на кладбище и распитие спиртных напиктво, в поминальніе дни запрещено  ругаться и злословить, ссориться и вспоминать плохо об умершем. Также нельзя работать в саду или на огороде, устанавливать памятники на могилах, отказывать нуждающимся в помощи.

Священнослужители отмечают, что слово «Радоница» пошло от слова «радость» и связано с воскрешением Христа, победы жизни над смертью. Поэтому грустить в этом день по усопшим запрещается.

Вспоминая умерших, нельзя называть их покойниками. Существует поверье, что в это время они находятся на земле, рядом со своими родными, все слышат, видят и могут обидеться.

 

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Новости Днепра про Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»Українська Новости Днепра про Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»Русский

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