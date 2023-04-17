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В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

Сегодня 12:45
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В Днепре одну из старинных церквей сначала превратили в спортзал вуза, а потом и вовсе в склад. Старинные настенные рисунки храма были закрашены, а колокольня и купол –сняты.

Новости Днепра про В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

До 1917 года в нашем городе было несколько Крестовоздвиженских храмов. Один из них был построен на площади Абрамовича, сегодня это территория между проспектом Гагарина, улицами Олега Петрова и Владимира Моссаковского. Храм пережил революцию, несколько войн и до сих пор на его стенах виднеются старинная церковная роспись.

Новости Днепра про В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

Закладка храма в честь Воздвижения Креста Господня состоялась в 1911 году. Построили его быстро – через год церковь уже была готова. Она считалась гарнизонною, а прихожанами были солдаты нескольких полков, местные ее называли «Военная церковь».  Построили ее так быстро потому что укладкой стен, облицовкой и прочим занимались солдаты одного из полков, расквартированных неподалеку.

Новости Днепра про В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

У храма был один купол и колокольня, а снаружи его обнесли железной решеткой. На то время это был типовый проект храмов, по всей стране насчитывалось несколько десятков одинаковых сооружений. Ничем не примечательное здание снаружи, внутри было расписано украинским художником Ефимом Михайловым. На стенах он нарисовал Богородицу с ангелами, апостолов с их символами, на стенах можно было увидеть льва, тельца, орла.

Новости Днепра про В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

В 1932 году церковь закрыли, но в годы оккупации Днепра во время Второй мировой войны в ней проводились богослужения. В 1953 году храм передали Академии строительства и архитектуры. Помещение приспособили под спортзал, студенты занимались там пока в вузе не появился новый зал.

Новости Днепра про В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

А после этого – старый храм стал складом. Проходя сегодня мимо по внешнему виду можно и не догадаться, что полузаброшенное здание когда-то было церковью. Основных «признаков» храма – купола и колокольни на ней давно нет. Сегодня это здание внешне ничем не примечательное.

Новости Днепра про В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)Русский

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