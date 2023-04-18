Повені у Дніпрі: зруйнована в’язниця, затоплений Амур та півтора метри води біля ЦУМу

Через тривалі дощі цього року Дніпро вийшов з берегів, підтопивши частину міста та області. Явище це для нашого міста не рідкісне, повені в Дніпрі раніше траплялися регулярно, а іноді були просто катастрофічними, не тільки псували майно громадян, а й забирали з собою людські життя. Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію повеней Дніпра.

Поселення на горі

Перша велика повінь була зафіксована в 1789 році, коли місто тільки-но почало будуватися. Через це спочатку Дніпро планували будувати лише на Соборній горі, не спускаючись униз. У 1789 році річки, що вийшли, затопили всю нижню частину міста. При створенні генерального плану міста архітектор Іван Старов зазначив, що найбільш схильні до повеней вулиці по лінії Ливарної-Ламаної та Володимира Великого і радив не споруджувати там жодних будівель, вважаючи, що вода не піде далі за ці вулиці. Але вже наступна повінь у 1820 році довела, що це не так. Дніпро, що вийшов з берегів, затопив не лише ці вулиці, а й кілька кварталів, що знаходилися вище. Під час нашестя стихії було затоплено та майже зруйновано в’язницю, торгові ряди в центрі, пивоварний завод, пристань та понад 100 будинків мешканців.

Підтоплення Озерки

Наступна повінь у Дніпрі була зафіксована у 1891 році. За дві години випало так багато опадів, що річка вийшла з берегів, а в районі ЦУМу вода піднялася більш як на метр. Також було затоплено територію ринку Озерка. Торговці рятувалися тим, що вилізли на дахи своїх крамниць. Жертвами повені стали 15 людей. Після цього мешканців низини переселили на нові місця – на територію між нинішніми вулицями Виконкомівської та Короленка. Це вирішило проблему людей – їхні будинки більше не підтоплювало, але не вирішило загальноміську проблему підтоплень через дощі та весняні розливи річок.

Лівий берег

Коли на лівому березі Дніпра з’явилося селище Амур – воно також зіткнулося з наслідками рясних опадів та виходу річки з берегів. 1907 року у воді було все селище Амур, де проживало близько 10 тис осіб.

У центрі на човні

1917 року Дніпро знову вийшов із берегів і по центру міста жителі не ходили, а пересувалися човнами.

У 1931 році повінь накрила частину України та Дніпро у тому числі. Майже вся берегова смуга від вулиці Княгині Ольги до Шевченка була залита водою, частково підтопило проспект Яворницького, знову було затоплено поселення Амур.

Наслідки зливи

Остання велика повінь Дніпро пережив у 1977 році. Тоді місто постраждало не від річки, а від зливи. Вона тривала лише дві години, але за цей час встигла затопити нижню частину міста. На центральних вулицях вода піднялася на півтора метри, біля мосту під водою опинилися авто, що стояли на дорозі. Товар із ринків та магазинів плавав вулицями. За чутками, кілька людей постраждали від стихії, але офіційних даних після повені ніхто не опублікував. Після того, що сталося, частина центральних вулиць була перебудована, наприклад, від вулиці Резничної, що знаходиться неподалік цирку, залишився лише один будинок.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: