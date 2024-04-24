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Погода на 24 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 24 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на то, что утром небо в Днепре покроют тучи, день и вечер нас ждут ясные и безоблачные. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 24 апреля: 

  • Ветер и туман – к урожайному году.
  • Петухи рано запели – к перемене погоды.
  • Синие облака – к дождливой и теплой погоде.

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