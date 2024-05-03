На Днепр и область надвигаются заморозки в Пасхальные дни

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре будет ясно и без осадков.

Ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°С, — говорится в сообщении.

4 и 5 мая в Украине будут наблюдаться ощутимые заморозки. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

Аналитики подсчитали, сколько сейчас в Украине церквей УПЦ МП.

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