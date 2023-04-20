Как выглядел магазин «Дом книги» внутри: мрамор, гранит и два этажа литературы (ФОТО)

В 1830-х годах на месте дома была Ярмарочная площадь, но уже в 1840-х годах улица получила название – Новодворянская, а вместо торговых рядов тут стали возводить жилые дома. К началу прошлого века этот район уже считался одним из самых престижных в городе.
Строительство «Дома книги» началось в 1972 году. Ввод здания в эксплуатацию приурочили к 200-летию Днепра. Для строительства небоскреба снесли несколько старых домов, которые находились на пересечении центрального проспекта и улицы. Дом стоит на сваях, забитых в землю на глубину 25 метров. В Нем 126 квартир.
Рядом с высоткой были цветочные часы, длинна часовой стрелки составляла 1,8 метра, а минутной – 2,2 метра.
После сдачи дома в эксплуатацию два нижних этажа сразу занял магазин «Дом книги». Это был такой первый огромный магазин книг в Украине. Его площадь составляла 2,3 тыс кв м. Кроме залов с литературой в магазине был конференц-зал, предназначенный для встреч читателей с писателями, проведению лекций по литературе и работы выставок. Помещения торговой точки были облицованы мрамором и гранитом.
В магазине было несколько тематических отделов – литература по отраслям, классики мировой литературы, «технические» книги, был отдел, посвященный истории, продавали книги на иностранных языках. Когда выходила какая-то новая книга желающие ее купить выстраивались в очередь – нужно было отстоять не один час, чтобы получить желаемый экземпляр.
В 1990-х годах магазин закрылся. В 1994 году на его месте заработал супермаркет, а позже – ресторан и казино.
фото: В. Рязанов.
Читайте также:
Автор:
В Никополе объявили подозрение мужчине, пропагандировавшему коммунизм в соцсетях.
Важная информация!
В Днепре ушел из жизни известный ветеринар Павел Иванович Лопата.
В Днепре и Днепровском районе подтоплено около 300 домов.
В Никополе объявили подозрение мужчине, пропагандировавшему коммунизм в соцсетях.
Важная информация!
В Днепре ушел из жизни известный ветеринар Павел Иванович Лопата.
В Днепре и Днепровском районе подтоплено около 300 домов.
В Днепре есть несколько ЖК цена квартир в которых исчисляется десятками миллионов гривен. Объясняется это их местом расположения, площадью и материалами, использованными во время ремонта помещения, ценой техники и мебели.
Сегодня, 20 апреля, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре мужчина чуть не умер посреди дороги, потому что начал задыхаться.
В последние дни Днепр и область страдают от подтоплений, а тут еще и дожди.
В Днепре будут искать немецкое кладбище на территории больницы.
Возле Каменской рыбы плавает в траве.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!