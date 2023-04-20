Как выглядел магазин «Дом книги» внутри: мрамор, гранит и два этажа литературы (ФОТО)

Первый небоскреб появился в Днепре в 1976 году – это был жилой дом на 19 этажей на бывшей Новодворяднской улице. Построили его по проекту архитектора Павла Ниринберга. На первых этажах дома находился магазин «Дом книги». Он уже давно не работает, но название прочно закрепилось за целым домом.

В 1830-х годах на месте дома была Ярмарочная площадь, но уже в 1840-х годах улица получила название – Новодворянская, а вместо торговых рядов тут стали возводить жилые дома. К началу прошлого века этот район уже считался одним из самых престижных в городе.

Строительство «Дома книги» началось в 1972 году. Ввод здания в эксплуатацию приурочили к 200-летию Днепра. Для строительства небоскреба снесли несколько старых домов, которые находились на пересечении центрального проспекта и улицы. Дом стоит на сваях, забитых в землю на глубину 25 метров. В Нем 126 квартир.

Рядом с высоткой были цветочные часы, длинна часовой стрелки составляла 1,8 метра, а минутной – 2,2 метра.

После сдачи дома в эксплуатацию два нижних этажа сразу занял магазин «Дом книги». Это был такой первый огромный магазин книг в Украине. Его площадь составляла 2,3 тыс кв м. Кроме залов с литературой в магазине был конференц-зал, предназначенный для встреч читателей с писателями, проведению лекций по литературе и работы выставок. Помещения торговой точки были облицованы мрамором и гранитом.

В магазине было несколько тематических отделов – литература по отраслям, классики мировой литературы, «технические» книги, был отдел, посвященный истории, продавали книги на иностранных языках. Когда выходила какая-то новая книга желающие ее купить выстраивались в очередь – нужно было отстоять не один час, чтобы получить желаемый экземпляр.

В 1990-х годах магазин закрылся. В 1994 году на его месте заработал супермаркет, а позже – ресторан и казино.

фото: В. Рязанов.

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