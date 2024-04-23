Погода на 23 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Ночью, вероятно, пройдет мелкий дождь. Утром и до конца дня осадков не ожидается. Утром согласится и остальные дни пройдут без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 23 апреля:
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