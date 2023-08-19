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На войне погиб известный актер из Днепропетровской области Алексей Хильский

Сегодня 18:11
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На фронте погиб известный актер из города Каменское Днепропетровской области Алексей Хильский.

 

Новости Днепра про На войне погиб известный актер из Днепропетровской области Алексей Хильский

Мужчина погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

О смерти Алексея сообщила его супруга в соцсетях.

Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! – написала она.

Украинский боец служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты.

Алексей дважды получал ранения, но каждый раз возвращался к своим побратимам на передовую.

В 2010 году актер присоединился к труппе Днепровского драматического молодежного театра «Верим!». Также играл в сериалах «Крепостная», «Врач Ковальчук», «Плох хороший коп», «Пес-5».

У актера остались жена и 13-летняя дочь Валерия, ему было 35 лет.

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