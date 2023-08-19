На войне погиб известный актер из Днепропетровской области Алексей Хильский

Мужчина погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.
О смерти Алексея сообщила его супруга в соцсетях.
Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! – написала она.
Украинский боец служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты.
Алексей дважды получал ранения, но каждый раз возвращался к своим побратимам на передовую.
В 2010 году актер присоединился к труппе Днепровского драматического молодежного театра «Верим!». Также играл в сериалах «Крепостная», «Врач Ковальчук», «Плох хороший коп», «Пес-5».
У актера остались жена и 13-летняя дочь Валерия, ему было 35 лет.
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