На Днепропетровщине загорелся грузовик (ФОТО)

Инцидент произошел в 12 часов дня, уже на месте спасатели установили, что горит кабина грузового автомобиля Mercedes-Benz Sprinter.
Сотрудники ГСЧС сразу начали спасательные работы, чтобы пламя не перекинулось на грузовое отделение.
Пожар почти полностью уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля.
Для полной ликвидации возгорания пожарным понадобилось около 20 минут.
Погибших и травмированных нет.
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