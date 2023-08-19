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На Днепропетровщине загорелся грузовик (ФОТО)

Сегодня 14:57
просмотров

Сегодня на проспекте Мира в городе Кривой Рог Днепропетровской области горел грузовик.

Новости Днепра про На Днепропетровщине загорелся грузовик (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине загорелся грузовик (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине загорелся грузовик (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине загорелся грузовик (ФОТО)

Инцидент произошел в 12 часов дня, уже на месте спасатели установили, что горит кабина грузового автомобиля Mercedes-Benz Sprinter.

Сотрудники ГСЧС сразу начали спасательные работы, чтобы пламя не перекинулось на грузовое отделение.

Пожар почти полностью уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля.

Для полной ликвидации возгорания пожарным понадобилось около 20 минут.

Погибших и травмированных нет.

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