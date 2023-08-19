На Днепропетровщине загорелся грузовик (ФОТО)

Сегодня на проспекте Мира в городе Кривой Рог Днепропетровской области горел грузовик.

Инцидент произошел в 12 часов дня, уже на месте спасатели установили, что горит кабина грузового автомобиля Mercedes-Benz Sprinter.

Сотрудники ГСЧС сразу начали спасательные работы, чтобы пламя не перекинулось на грузовое отделение.

Пожар почти полностью уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля.

Для полной ликвидации возгорания пожарным понадобилось около 20 минут.

Погибших и травмированных нет.

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