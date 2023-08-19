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Ракетный удар по Чернигову: погибло 5 человек, много пострадавших

Сегодня 13:44
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Сегодня в центре Чернигова прогремели взрывы, предварительно известно о 5 погибших.

Новости Днепра про Ракетный удар по Чернигову: погибло 5 человек, много пострадавших

На данный момент известно о 42 пострадавших в результате попадания ракеты.

«Субботнее праздничное утро. Люди уходили из церкви с корзинками посвященных яблок… По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове. Погибли 5 человек», — отметили в МВД.

От удара пострадали 11 детей. Возможно и среди погибших есть несовершеннолетние.

Ракета ударила по городскому Драмтеатру. Редакция выражает глубокие соболезнования семьям погибших.

Также сегодня раздавались взрывы в окрестностях Киева. По предварительным данным, эксперты проводили экспертизу взрывоопасных предметов и, к сожалению, произошла детонация.

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Новости Днепра про Ракетный удар по Чернигову: погибло 5 человек, много пострадавшихУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по Чернигову: погибло 5 человек, много пострадавшихРусский

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