Геолокация творит чудеса: в Днепре задержали телефонного вора

Заявитель обратился в полицию, когда не нашел свой телефон после выхода из маршрутки.
Мужчина заявил, что телефон, вероятно, украл пассажир по соседству и предоставил личные приметы вора.
Все время после кражи на телефоне работала геолокация, так что правоохранители могли отследить маршрут украденного устройства.
Подозреваемый был задержан рядом с улицей Березинской. Во время обыска у него обнаружили украденный телефон.
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