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Геолокация творит чудеса: в Днепре задержали телефонного вора

Сегодня 12:28
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В Днепре задержан мужчина, который занимался воровством в транспорте.

Новости Днепра про Геолокация творит чудеса: в Днепре задержали телефонного вора

Заявитель обратился в полицию, когда не нашел свой телефон после выхода из маршрутки.

Мужчина заявил, что телефон, вероятно, украл пассажир по соседству и предоставил личные приметы вора.

Все время после кражи на телефоне работала геолокация, так что правоохранители могли отследить маршрут украденного устройства.

Подозреваемый был задержан рядом с улицей Березинской. Во время обыска у него обнаружили украденный телефон.

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