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На Дніпропетровщині загорілася вантажівка (ФОТО)

Сьогодні 14:57
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Сьогодні на проспекті Миру у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області горіла вантажівка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорілася вантажівка (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорілася вантажівка (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорілася вантажівка (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорілася вантажівка (ФОТО)

Інцидент трапився о 12 годині дня, вже на місці рятувальники встановили, що горить кабіна вантажного автомобіля Mercedes-Benz Sprinter.

Співробітники ДСНС одразу почали рятувальні роботи, щоб полум’я не перекинулось на вантажне відділення.

Пожежа майже повність знищила моторний відсік та кабіну автомобіля.

Для повної ліквідації займання вогнеборцям знадобилося близько 20 хвилин.

Загиблих та травмованих немає. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорілася вантажівка (ФОТО)Українська

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