УЕФА перенесла матч СК Днепр-1 в квалификации ЛК

Дніпро-1 зіграє зі словацьким Спартаком на день раніше ніж планувалось.

Первый матч квалификации должен был состояться 24 августа, но УЕФА перенесла поединок днем ​​ранее.

Изменения в расписании связаны с тем, что 24 числа в квалификации Лиги Европы играет другая словацкая команда.

Первый матч состоится в 19:30 23 августа на стадионе имени Антона Малатинского.

Ответный матч назначен на 31 августа, игра пройдет в словацком городе Кошице.

Из-за войны днепряне не могут проводить домашние матчи в родном городе.

Недавно украинцы также усилили состав бразильским полузащитником Маркосом Андре.

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